У России нельзя отнять Универсиаду-2023

Лишить Екатеринбург права проведения летней Универсиады-2023 нельзя ни юридически, ни практически, так как все контракты уже подписаны. Об этом заявил РИА Новости глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин

Как писал «Рамблер», из-за допингового скандала исполнительному комитету Всемирного антидопингового агентства (WADA) было рекомендовано лишить Россию права проведения международных спортивных соревнований.

Глава Международной федерации студенческого спорта отметил, что пока решение WADA по России не принято.

«Когда будет официальное решение, тогда надо определять свою позицию. С точки зрения потенциальной опасности, даже исходя из формулировок WADA, я пока ее не вижу в отношении Универсиады — ни юридически, ни практически невозможно (отнять турнир). Контракты уже подписаны несколько месяцев назад» — пояснил Матыцин.

Он напомнил, что уже «сделаны серьезные инвестиции и идет активная работа».