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Neue Zürcher Zeitung (Швейцария): Россия не идет на контакт в борьбе с допингом 

ИноСМИ + ещё 10 4 часа назад
Ради Олимпиады придется «достать кролика из шляпы»
Фото: © AP Photo, Eugene Hoshiko
ВАДА рекомендует отстранить всех российских атлетов от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. МОК пока удается тормозить процесс: олимпийский комитет настроен в отношении россиян не столь агрессивно — чего не скажешь об авторе статьи в 
Neue Zürcher Zeitung (Швейцария) .
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентств (ВАДА) рекомендовал отстранить всех российских атлетов от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Но процесс тормозит МОК. В борьбе с допингом он пока что менее решительно настроен.
Россия и ее антидопинговая борьба, которую с трудом таковой можно назвать, продолжают держать в напряжении международный спорт. В конце недели комитет по соответствию ВАДА рекомендовал вновь отстранить российское антидопинговое агентство РУСАДА и тем самым фактически лишить россиян возможности участия во всех международных соревнованиях. Рекомендация была принята всего через четыре дня после того, как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранила главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четырех сотрудников национальной федерации и вместе с тем приостановила процесс восстановления ВФЛА.

Достать кролика из шляпы

Призыв к санкциям последовал из-за того, что РУСАДА продолжает проявлять недостаточную готовность к сотрудничеству. В 2015 году бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сообщил, что в России систематически применяется допинг. С тех пор международные спортивные организации ведут более или менее убедительную борьбу с обманщиками. По всей видимости, в российской практике мало что изменилось. Британский адвокат, глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тэйлор заявил изданию New York Times, что россиянам нужно «волшебным образом достать кролика из шляпы», чтобы опровергнуть то, что слишком очевидно выглядит как нарушения.
Поэтому надо исходить из того, что на заседании 9 декабря в Париже ВАДА во второй раз лишит московский офис лаборатории лицензии, тем самым закрыв для российских спортсменов двери ко всем международным стартам, в том числе и летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. МОК в ходе реформы в 2018 году передал соответствующие компетенции ВАДА.
Тем самым спорт и в особенности убедительность борьбы с допингом оказываются перед лицом нового испытания. МОК недавно занял менее решительную позицию в отношении россиян.
Четыре года назад, перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, решение о допуске российских атлетов было передано на усмотрение отдельных федераций. И только ИААФ осталась непреклонной и отстранила легкоатлетов. Два года спустя, на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, МОК хотя и отстранил Олимпийский комитет России, однако предоставил его спортсменам возможность выступать под нейтральным флагом в качестве Олимпийских атлетов из России. Делегация в составе 168 человек выиграла 17 медалей, в том числе престижное золото в мужском хоккейном турнире.
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Комментарии1 
Теги:
Летние виды спорта , Статьи , Григорий Родченков , Джонатан Тэйлор , Дмитрий Шляхтин , Всемирное антидопинговое агентство
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