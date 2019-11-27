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«В России есть традиция — врать». Запад требует изоляции нашей страны от спорта 

Чемпионат.com 1 час назад
«В России есть традиция — врать»
Фото: РИА Новости
Иностранные СМИ назвали Россию «гангстерским государством», в котором не знают, что такое чистый спорт.
Последние новости о возможном отстранении России от международных соревнований на четыре года вызвали огромный резонанс в иностранной прессе. Несмотря на то, что заседание исполкома ВАДА состоится только 9 декабря, и официальное решение может быть принято только там, на Западе уже всё решили без суда и следствия, в очередной раз обвинив Россию во всех грехах, некоторые из которых не имеют никакого отношения к спорту.

«Врать, врать и ещё раз врать»

Американское издание The Washington Post приводит слова в свежем материале по теме высказало мысль, что все действия российских спортивных функционеров с манипуляциями были направлены на то, чтобы дискредитировать Григория Родченкова. Издание приводит слова адвоката ключевого информатора ВАДА Джима Уолдена. «Доктор Родченков предсказал, что русские тянут время с предоставлением данных лаборатории, чтобы получить возможность провести манипуляции с результатами проб. В этом гангстерском государстве вообще есть выработанная годами традиция — врать, врать и ещё раз врать. Пока все вокруг не начнут верить в эту ложь».

«Обманщики должны быть наказаны»

Ведущее норвежское СМИ NRK на официальном сайте приводит слова вице-президента ВАДА и члена норвежского Парламента Линды Хеллеланд, которая признаётся, что тоже устала от бесконечного обмана со стороны России и заявляет, что чистый спорт и наша страна уже давно не являются синонимами.
«Наказание, о котором говорится в отношении России, является строгим, у такие обманщики должны нести серьёзное наказание за свои поступки. У ВАДА просто нет другого выбора кроме как поддержать исключение России из всех международных стартов. Это означает, что МОК на этот раз должен поддерживать чистый спорт, а не Россию».

«С Россией сражаются уже 5 лет»

Куда же без немецкого журналиста ARD Хайо Зеппельта, который снимает фильмы про российский допинг и пишет про него чаще, чем ходит за хлебом. Зеппельт считает, что мировой спорт уже 5 лет пытается бороться с Россией за чистый спорт и называет Григория Родченкова «храбрым информатором». «Мы не должны забывать одну вещь. Скоро будет уже пять лет с момента, как с Россией сражаются мировые антидопинговые организации. Пять лет назад разразился скандал, который стал возможен благодаря храброму информатору, который предоставил всем нам мощные доказательства. Сейчас на дворе 2019 года, и мы можем вернуться к самому началу. Так что я практически не сомневаюсь, что ВАДА последуем рекомендациям и отстранит Россию».

«Русские просто чистят жёсткий диск раз в год»

Издание Associated Press уверяет, что в его руки попал 89-страничный доклад комитета по соответствию ВАДА об изменениях в базе данных московской антидопинговой лаборатории. В этом докладе отмечено, что в России хотели свалить всю вину на Григория Родченкова, а недостаток данных связан с ежегодной чисткой места на оборудовании.
«Этот доклад показывает глубину проблем, которые есть у России. Русские были в цейтноте и должны были быстро всё поменять, потому что эксперты из ВАДА уже ехали в их лабораторию. Русские сидели 24 часа без перерыва, чтобы совершать манипуляции с этими данными. Сообщения между сотрудниками РУСАДА были подделаны таким образом, чтобы Григорий Родченков был представлен лжецом и главным виновником. А изменения в базе данных и отсутствие некоторой информации русские объяснили системными сбоями и тем, что они просто чистят жёсткий диск раз в год».

«А что, если российский спортсмен тренируется за рубежом?»

А вот обозреватель британского издания Inside the Games Майк Павитт воздержался от критики и жёстких высказываний и задался интересным вопросом относительно статуса российских спортсменов, которые значительную часть своего времени тренируются за рубежом. Напомню, что такой вариант рассматривала трёхкратная чемпионка мира по лёгкой атлетике Мария Ласицкене в случае, если РУСАДА вновь попадёт под санкции.
«Я видел, что некоторые люди считают, что нельзя всех российских спортсменов подвести под систему и сделать виновными. Мне искренне интересен такой момент. А что, если российский спортсмен тренируется и живёт за рубежом, тестируется за рубежом и не имеет дисквалификаций. С какой стати он должен нести наказание?»
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Теги:
Летние виды спорта , Статьи , Григорий Родченков , Мария Ласицкене , Линда Хеллеланд , Джим Уолден
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