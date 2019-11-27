Кремль: Россия не будет удерживать спортсменов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «подавляющее большинство» российских спортсменов гордятся своей страной, а тех, кто решил сменить спортивное гражданство, Россия не вправе удерживать. Об этом сообщает РИА Новости.

Так Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к спортсменам, решившим выступать за другую страну.

«У каждого спортсмена есть свой выбор, поэтому в зависимости от обстоятельств, конечно, никто их не может и не должен удерживать», — ответил он.

Песков назвал российских спортсменов одними из лучших в мире и заявил, что вся страна ими гордится и будет гордиться дальше.

Как сообщал «Рамблер», Россию заподозрили в манипулировании данными, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. В агентстве решили, что данные московской антидопинговой лаборатории были подделаны перед выдачей международным экспертам.

Комитет по соответствию рекомендовал WADA отстранить Россию от участия в международных соревнованиях по всем видам спорта на четыре года. Решение будет принято на заседании исполкома WADA 9 декабря.

В случае отстранения российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом.