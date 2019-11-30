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Олимпийский чемпион по борьбе Власов намерен завершить карьеру после Игр в Токио 

ТАСС + ещё 10 5 часов назад
Олимпийский чемпион намерен завершить карьеру
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов считает, что Игры 2020 года в Токио станут последними в его карьере. Об этом он сообщил ТАСС после выступления на Кубке "Алроса" в Москве.
"В конце этого олимпийского цикла у меня появились мысли о завершении карьеры. Сейчас я понимаю, что следующий год, скорее всего, будет последним, и я сделаю все, чтобы там, в Токио, у меня все сложилось, — рассказал 29-летний Власов. — Думаю, решение будет принято в зависимости от результата, которого я добьюсь в Токио".
Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.
Власов выразил уверенность, что российские спортсмены поедут на Игры в Токио. "Я уверен, что мы поедем на Олимпиаду. С флагом или нет, но поедем", — сказал борец.
Власов является победителем Олимпийских игр в Лондоне, где выступал в весе до 74 кг, и Рио-де-Жанейро (до 75 кг). Также спортсмен является двукратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы.
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Теги:
Летние виды спорта , Роман Власов , Алроса , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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