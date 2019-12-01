Борец из РФ дисквалифицирован из-за футболки

Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за футболку с изображением имама Шамиля. Спортивные чиновники заявили, что спортсмен нарушил правила экипировки, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России Дзамболата Тедеева.

В минувшем сентябре в Нур-Султане (бывшая Астана) прошел чемпионат мира по вольной борьбе. Садулаев завоевал золото и стал четырехкратным чемпионом мира.. На церемонию награждения 23-летний россиянин вышел в футболке с изображением имама Шамиля. По правилам, на церемонию можно выходить только в форме национальной команды. После этого ему объявили дисквалификацию на 4 месяца.

Тренер Дзамболат Тедеев заявил, что в российской команде не знали о таких правилах. Спортсмен сейчас готовится к Олимпиаде.

«Это наказание не отразится на его подготовке к Играм. Надо и спортсменам и тренерам рассказывать, в чем можно, а чем нельзя выступать, нужно проводить образовательную работу и для тренеров, и для спортсменов. Если нам не сказали, откуда он мог знать?» — сказал Тедеев.

Абдулрашит Садулаев уже завоевывал золото Олимпиады. Это было в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Имам Шамиль — кавказский религиозный деятель и военачальник XIX века.