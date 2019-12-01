На турнире по самбо произошло побоище

В Ингушетии произошла массовая драка на соревнованиях по самбо

Это случилось, когда во время схватки один спортсмен толкнул другого. В результате толпа болельщиков выбежала на площадку и завязалась потасовка.

В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем https://t.co/JxIiAlYSpf pic.twitter.com/vphD45nj3F— РИА Новости (@rianru) 1 декабря 2019 г.

По информации ТАСС, драка была недолгой. Медицинская помощь никому не понадобилась.