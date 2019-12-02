Олимпийский чемпион осужден за педофилию

Олимпийский чемпион 1984 и 1988 годов по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер приговорен к 5 годам тюрьмы по обвинению в совращении малолетних, передает ТАСС.

Обвинение в совращении двух детей было предъявлено Зайзенбахеру в конце 2016 года. Эпизоды, в которых обвинялся дзюдоист, произошли в конце 1990-х — начале 2000-х годов.

Некоторое время после предъявления обвинений Зайзенбахер скрывался в Киеве, откуда его экстрадировали в сентябре 2019 года.