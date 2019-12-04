Россиянка на Олимпиаде выступит за Грузию

Спортивная гимнастка из России Мария Харенкова получила разрешение на Олимпиаде-2020 в Токио представлять Грузию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Национальные олимпийские комитеты и международная федерации достигли договоренности, что Мария Харенкова, выступавшая за Россию, сможет представить Грузию на Олимпиаде-2020», — заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Издание напомнило, что 21-летняя Мария Харенкова является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года в командных соревнованиях, чемпионкой Европы в упражнении на бревне.