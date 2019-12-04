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Россиянка на Олимпиаде выступит за Грузию 

Рамблер + ещё 6 3 часа назад
Россиянка на Олимпиаде выступит за Грузию
Фото: globallookpress.com
Спортивная гимнастка из России Мария Харенкова получила разрешение на Олимпиаде-2020 в Токио представлять Грузию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Национальные олимпийские комитеты и международная федерации достигли договоренности, что Мария Харенкова, выступавшая за Россию, сможет представить Грузию на Олимпиаде-2020», — заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
Издание напомнило, что 21-летняя Мария Харенкова является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года в командных соревнованиях, чемпионкой Европы в упражнении на бревне.
«Рамблер» писал, что ранее из-за допингового скандала комитет по соответствию рекомендовал WADA отстранить Россию от участия в международных соревнованиях по всем видам спорта на четыре года. Решение будет принято на заседании исполкома WADA 9 декабря. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «подавляющее большинство» российских спортсменов гордятся своей страной, а тех, кто решил сменить спортивное гражданство, Россия не вправе удерживать.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии 8 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Летние виды спорта , Россия без Олимпиады , Дмитрий Песков , Мария Харенкова , Марк Адамс , Всемирное антидопинговое агентство
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