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Паралимпиец Бурлаков рассказал в интервью Соловьеву о безграничных возможностях 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 4 часа назад
Паралимпиец Бурлаков: возможности безграничны
Фото: static.tildacdn.com
Телеведущий, журналист Владимир Соловьев взял интервью у паралимпийца Сергея Бурлакова, в котором тот рассказал, как смог преодолеть трудности и добиться огромных успехов в различных видах спорта.
Видео с интервью было опубликовано на YouTube-канале «Вечер с Владимиром Соловьевым».
У Сергея Бурлакова «нет рук и ног», однако «он бегает марафоны, прыгает с парашютом, управляет мотодельтапланом, устанавливает мировые рекорды», говорится в описании под роликом.
Он «мастер спорта по плаванию и легкой атлетике, более чем 40-кратный чемпион России в плавании и легкой атлетике, рекордсмен России и мира по легкой атлетике и пулевой стрельбе».
Также Бурлаков победитель марафона и забега «5 миль» в Нью-Йорке (2002, 2003, 2004 годы), участник веломарафона «Москва-Таганрог» (2006 год).
В интервью Соловьеву он признался, что начал заниматься спортом, чтобы уехать из России. Это были 90-е годы; по его словам, государство выделило 150 долларов компенсации за потерю конечностей.
Трагедия произошла в армии. В ДТП Бурлаков лишился рук и ног, однако решил — будет заниматься спортом. В беседе с ним Соловьев отметил, что мужчина буквально «отказался умирать».
Бурлаков рассказал, что в Нью-Йорке ему предлагали жилье, гражданство США, однако любовь к России победила. Он признался — бывало, что жалел об этом решении, но лишь в «минуты слабости, когда хочешь себя пожалеть, потому что тебя не слышат».
На вопрос Соловьева о том, почему же Бурлаков не бросил «страшную Россию 90-х», тот ответил, что страна закалила его, а также подарила веру в то, что он нужен.
Он рассказал, что в те годы владел сначала сетью ларьков, а затем сетью аптек. Бывали случаи, когда через свой бизнес ему удавалось помогать другим спортсменам: «Приезжала сборная, и мне тренер звонит и говорит: „Сергей, нужны витамины. Люди в обморок падают. Сможешь помочь?“. Я говорю: „Сколько нужно сделать подарков? (…) Никаких проблем, пожалуйста“.
Несмотря на все достижения, Бурлаков до сих пор не имеет звания заслуженного мастера спорта. Кроме того, спортсмен сетует, что в Паралимпийские игры не включено каратэ — по его мнению, вопрос лишь в деньгах, которые не хотят тратить на эту дисциплину.
На вопрос о том, сталкивался ли он с завистью, Бурлаков ответил утвердительно, подчеркнув, что это его удивляет.
Мужчина отметил также — его признали „Человеком планеты“ в 2003 году, однако таковым он стал раньше, еще в военном госпитале после трагедии — „когда мне 20 или 25 национальностей влили“.
Соловьев в ходе беседы упомянул, что спортсмен не принимает термин „человек с ограниченными возможностями“.
»Возможности безграничны, с верой в Бога все в твоих руках, даже если их нет», — подчеркнул в ответ паралимпиец.
Сергей Бурлаков неоднократно признавался «Человеком года», «Человеком планеты» (2003 год), является обладателем титула «Настоящий герой» (2006 год). Кроме того, Бурлаков — рекордсмен Книги рекордов Гиннеса — «первый человек на планете Земля, который с четырехкратной ампутацией научился и поднял в воздух летательный аппарат».
В феврале 2019 года указом президента Владимира Путина он также стал членом Общественной палаты России.
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Теги:
Летние виды спорта , Владимир Соловьев , Сергей Бурлаков , Владимир Путин , Общественная палата России
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