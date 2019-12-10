Слезы льются: теща Фетисова расплакалась из-за решения WADA

Теща Вячеслава Фетисова не смогла сдержать слёз после того, как узнала, что сборная России не сможет принять участие в Олимпиаде в Токио в 2020 году, сообщает Teleprogramma.pro. Об этом сам легендарный хоккеист заявил в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Накануне, как сообщал «Рамблер», исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российскую сборную от участия на ближайшей Олимпиаде в Токио, Паралимпиаде, чемпионатах мира и других крупных международных турнирах на ближайшие четыре года. Деятельность РУСАДА признали, не соответствующей всемирному антидопинговому кодексу. При этом российским спортсменам оставили возможность принимать участие в соревнованиях без использования национальных флага и гимна.

Двухкратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что новость стала шоком не только для него, но и для всех его близких людей.

«Я с тещей своей разговаривал. Ей сейчас 83 года. Она тренер сборной России по спортивной гимнастике. У нее слезы льются», — отметил легендарный спортсмен.

Пожилая женщина, по его словам, не знает, что говорить своим воспитанникам, которые, занимаясь с 4-х лет, рискуют упустить «главную цель в своей жизни».

Фетисов также подчеркнул, что ему и другим российским спортивным функционерам понадобились долгие годы, чтобы вывести отечественных атлетов на лидирующие позиции.