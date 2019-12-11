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В. Матвиенко допустила проведение в России своих Олимпийских игр 

Агентство «Москва» + ещё 66 7 часов назад
Матвиенко допустила проведение в России своих ОИ
Фото: РИА Новости
Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко допустила возможность проведения в России своих Олимпийских игр в связи с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов и «политизацией спорта». Такое мнение она озвучила журналистам.
«Это очевидно кризис институтов, в том числе мирового спорта. Я думаю, что Россия имеет такой колоссальный опыт проведения спортивных, международных мероприятий самого высокого уровня. Мы можем у себя в стране проводить, если хотите, свои Олимпийские игры, приглашать на них мировых спортсменов. Надо противодействовать политизации спорта. Это недопустимо. Спорт должен быть чистым от допинга. Спорт должен быть чистым от политики», — заявила В. Матвиенко.
Ранее СМИ сообщали, что исполком WADA на четыре года лишил российских спортсменов права принимать участие в международных соревнованиях. На ближайших Олимпийских играх, Паралимпиаде и чемпионатах мира смогут выступить только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна. Также РФ лишена права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Кроме того, руководству Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России и российским госслужащим запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил журналистам, что решение о подаче в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляции после отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях будет принято после подробного изучения решения WADA.
Как сообщалось в конце ноября 2019 г., комитет WADA предложил отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. В рекомендациях комитета предлагалось запретить поднимать флаг России на любом крупном соревновании, организованном в период четырехлетнего запрета. Комитет WADA дал такие рекомендации из-за возможных махинаций с допинг-пробами 2012-2015 гг. Представители WADA считают, что из копии базы 2019 г. удалили «сотни предположительных негативных аналитических выводов», которые появились в базе в 2015 г. Кроме того, из базы удалили доказательства того, что неназванный сотрудник лаборатории мог помогать скрывать сведения, подтверждающие, что спортсмены принимали допинг в 2014-2015 гг. Сведения о пробах содержались в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую предоставили в WADA.
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Комментарии 18 
Теги:
Летние виды спорта , Валентина Матвиенко , Павел Колобков , Всемирное антидопинговое агентство
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