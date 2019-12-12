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Татьяна Покровская признана лучшим российским тренером 2019 года 

ТАСС + ещё 2 5 часов назад
Назван лучший российский тренер 2019 года
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская стала лауреатом Национальной спортивной премии в категории "Гордость России". Об этом было объявлено на торжественной церемонии, которая проходит в Москве в Театре мюзикла.
Покровская победила в категории "Тренер года".
"Я считаю, что это признание всего нашего вида спорта, — сказала она на церемонии. — Всего тренерского коллектива, который работает на победу нашего вида".
Покровская тренирует сборную России с 1998 года. На прошлом чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу российская команда выиграла во все видах программы, завоевав девять золотых наград.
В прошлом году лауреатом премии стал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
Ежегодная Национальная спортивная премия была учреждена в 2010 году и проводится в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Экспертный совет определяет лауреатов премии с учетом итогов народного голосования.
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Теги:
Летние виды спорта , Россия без Олимпиады , Станислав Черчесов , Татьяна Покровская , СБОРНАЯ РОССИИ
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