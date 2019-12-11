«Государство сажает на допинг»: чемпион ОИ обвинил Россию

Россия нарушает все возможные антидопинговые законы, ищет лазейки и врет. Об этом «Советскому спорту» заявил пловец Денис Панкратов

"Уберите государство из спорта. Претензии — не в отдельности к спортсменам. А претензии — к России, которая сажает спортсменов на допинг. У нас это идет на государственном уровне", — заявил о в интервью.

Денис Панкратов — двукратный олимпийский чемпион 1996 года. На Играх в Атланте он, как сообщал «Рамблер», выиграл золотые медали в плавании баттерфляем на дистанции 100 и 200 метров, а также серебряную медаль в комбинированной эстафете 4х100 метров.

9 декабря Россия из-за допущенных манипуляций ради сокрытия приема спортсменами допинга была лишена права проводить крупные международные соревнования, а российские спортсмены — права участвовать в таковых в течение четырех лет иначе как в нейтральном статусе.

«Сейчас какой-то адовый происходит бал Сатаны», — считает Денис Панкратов.

Он заявил, что «мы» нарушаем все возможные законы, ищем лазейки, врем, лжем, обманываем, упираемся, делаем все, чтобы нас выгнали. По словам пловца, мировое сообщество пытается вернуть «нас» на землю, ждет, что «мы» поймем и одумаемся, что в России есть хоть кто-то нормальный.