Российская бодибилдерша поразила британцев

Российская бодибилдерша Наталия Кузнецова была робким мышонком и не мечтала о спортивной карьере, но установила мировые рекорды в армлифтинге и жиме лежа и прославилась. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Наталья Кузнецова — уроженка Читы. Ей, как сообщал «Рамблер», 28 лет. В 14 лет она была робким мышонком и отец решил, что ее самооценку поднимут физические упражнения. Она начала ходить в спортивный зал, а уже в 15 лет стала чемпионкой Забайкальского края по бодибилдингу.

Сама Кузнецова при этом признается, что никогда не мечтала о спортивной карьере, ходила в зал просто так, а начать соревноваться ее убедил, определив таким образом ее будущее, первый тренер. С тех пор Наталья Кузнецова стала чемпионкой мира по армлифтингу и жиму лежа. Тогда, в 2014 году, в обеих дисциплинах она установила мировые рекорды.