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В WADA отказались просить более жесткого наказания для России 

Lenta.ru 1 час назад
В WADA выступили против ужесточения наказания для РФ
Фото: Reuters
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не станет просить более жесткого наказания для России. Об этом «Р-Спорт» рассказали в пресс-службе WADA.
Отмечается, что члены комиссии по итогам телеконференции отказались обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Сообщения о том, что организация действительно может потребовать в суде ужесточить санкции, в агентстве назвали неточными.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также от их проведения сроком на четыре года. Отечественные спортсмены смогут соревноваться в международных турнирах под нейтральным флагом. Российская сторона планирует подать апелляцию в CAS.
В Великобритании и США такое наказание сочли недостаточным. В частности, Британская олимпийская ассоциация потребовала от WADA отстранить всех российских спортсменов без исключения, потому что те не раскаялись и не проявили уважения к олимпийскому движению. А в антидопинговом агентстве США (USADA) посчитали, что тем самым будет возможно отстоять ценности олимпийского спорта.
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Теги:
Летние виды спорта , Всемирное антидопинговое агентство
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