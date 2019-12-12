«Изолируйте их полностью»: спортивный мир против России

Спортивный мир потребовал полной изоляции России

С резкой критикой WADA за недостаточно жесткое решение, принятое по поводу допингового скандала с участием России, выступили представители спортивного сообщества Англии, США и Норвегии. Что именно потребовали спортивные функционеры, разбиралась «Газета.ру»

Как сообщал «Рамблер», ранее исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх в Токио. При этом россиянам оставили возможность принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Одной из первых несогласие с вердиктом исполкома выразила вице-президент WADA, представительница Норвегии Линда Хеллеланд , отмечает газета.

«Я очень расстроена, я настаивала на полной дисквалификации. Считаю, что это самый большой скандал, который был в мировом спорте. Я бы предложила России извиниться за всю ту боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам. Я абсолютно недовольна решением, которое было принято, но это пока все, что мы можем», — подчеркнула она.

Комиссия спортсменов WADA в свою очередь направила исполкому требование лишить всех российских спортсменов возможности участвовать в Олимпийских играх. А Британская олимпийская ассоциация обвинила Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил и призвала принять более жесткие меры в отношении российских спортсменов в преддверии Олимпийских игр в Токио. Также полного отстранение россиян от всех международных соревнований потребовал глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт

«Нет сомнений в том, что в России самый преднамеренный, глубокий и широкий уровень коррупции во всем спортивном мире, в котором деньги превыше морали, а злоупотребления над здоровьем и коррупция выше олимпийских ценностей и мечты всех спортсменов», — подчеркнул он.

Однако президент Кубы Мигель Диас-Канель поддержал российских спортсменов, заявив, что «решения, касающиеся международного олимпийского движения, не могут основываться на политических соображениях или двойных стандартах».