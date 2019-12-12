Объявлены спортсмены года по версии министерства спорта России

Вручение наград национальной спортивной премии «Гордость России» по итогам 2019 года прошло в Москве 12 декабря.

Спортсменкой года по версии Минспорта России была признана рапиристка Инна Дериглазова . В 2019 году она завоевала две золотые медали чемпионата мира в личном и командном турнирах, стала первой в командном первенстве первенства Европы и заняла второе место в личном турнире, стала обладательницей Кубок мира в личном и командном первенствах.

Лучшим спортсменом признан пловец Антон Чупков . Он завоевал золото на дистанции 200 метров брассом с мировым рекордом 2 минуты 6,12 секунды, а также взял бронзу в комбинированной эстафете 4 х 100 метров на на чемпионате мира по водным видам спорта.