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Ефимова высмеяла санкции WADA и предрекла себе попадание в ад 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Ефимова высмеяла санкции WADA
Фото: РИА Новости
Российская пловчиха Юлия Ефимова в Instagram-сторис высмеяла санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), отстранившего Россию от участия в соревнованиях на четыре года.
Путин ответил WADA
Спортсменка выложила кадр из фильма «Джентльмены удачи» и пошутила, что в такой форме могли бы выступать нейтральные атлеты из России. Ефимова предрекла себе попадание в ад за «свой юмор, иронию и сарказм».
Скриншот из Инстаграм
«Но я не знаю, как бы выжила без этого! Поэтому ловите», — оправдалась пловчиха.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также от их проведения сроком на четыре года. В соревнованиях смогут принять участие только атлеты, получившие индивидуальный допуск. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. Российская сторона намерена обжаловать это решение.
Ефимова живет и тренируется в США с 2011 года. Пловчиха пять раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.
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Комментарии 19 
Теги:
Летние виды спорта , Юлия Ефимова , Всемирное антидопинговое агентство
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