Названо условие допуска россиян до Олимпиады в Токио

Президент международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу заявил, что к предстоящей Олимпиаде допустят только чистых российских спортсменов. Об этом сообщает Independent.

«Я не собираюсь рисковать или ставить под угрозу карьеру чистых спортсменов, которые посвятили минимум половину своей молодой жизни тому, чтобы достичь этой точки — Олимпиады», — заявил лорд Коу.

По его словам, только когда он будет абсолютно уверен в чистоте россиян, они будут допущены к соревнованиям. При этом лорда не смущает, что международные спортивные чиновники нарушают принцип презумпции невиновности — любой российский спортсмен, желающий участвовать в международных соревнованиях, должен будет доказать, что невиновен и не принимал допинг.

Кроме того, россиянин должен доказать, что он сам и его тренеры "не замешаны в манипулировании и удалении данных Московской антидопинговой лаборатории".

Эксперты не сомневаются — сделать это почти невозможно, пишет британская пресса.

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это привело к невиданной ранее мере — российский спорт запретили на четыре года. Страна лишилась права проводить крупнейшие спортивные соревнования, спортсмены не смогут выступать под флагом России. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде.

Себастьян Коу — британский политический деятель и спортивный функционер, президент IAAF — международной ассоциации легкоатлетических организаций. Имеют титулы баронв, пожизненного пэра, рыцаря-командора ордена Британской империи. В прошлом — член английского парламента . Двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 метров.