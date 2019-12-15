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Названо условие допуска россиян до Олимпиады в Токио 

Рамблер + ещё 1 5 часов назад
Названо условие допуска россиян до Олимпиады
Фото: РИА Новости
Президент международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу заявил, что к предстоящей Олимпиаде допустят только чистых российских спортсменов. Об этом сообщает Independent.
«Я не собираюсь рисковать или ставить под угрозу карьеру чистых спортсменов, которые посвятили минимум половину своей молодой жизни тому, чтобы достичь этой точки — Олимпиады», — заявил лорд Коу.
По его словам, только когда он будет абсолютно уверен в чистоте россиян, они будут допущены к соревнованиям. При этом лорда не смущает, что международные спортивные чиновники нарушают принцип презумпции невиновности — любой российский спортсмен, желающий участвовать в международных соревнованиях, должен будет доказать, что невиновен и не принимал допинг.
Кроме того, россиянин должен доказать, что он сам и его тренеры "не замешаны в манипулировании и удалении данных Московской антидопинговой лаборатории".
Эксперты не сомневаются — сделать это почти невозможно, пишет британская пресса.
Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это привело к невиданной ранее мере — российский спорт запретили на четыре года. Страна лишилась права проводить крупнейшие спортивные соревнования, спортсмены не смогут выступать под флагом России. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде.
Себастьян Коу — британский политический деятель и спортивный функционер, президент IAAF — международной ассоциации легкоатлетических организаций. Имеют титулы баронв, пожизненного пэра, рыцаря-командора ордена Британской империи. В прошлом — член английского парламента. Двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 метров.
Ранее «Рамблер» сообщал, что аналитики выяснили мнение россиян о патриотизме отечественных спортсменов. 75% опрошенных склоняются к тому, что спортсмены начнут выступать за команды других стран после тотального запрета WADA на российский спорт.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии 567 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Летние виды спорта , Лыжный спорт , Себастьян Коу , Парламент Великобритании , Всемирное антидопинговое агентство
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