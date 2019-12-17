Российский велогонщик задумался о смене гражданства

Как сообщал «Рамблер», ранее исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх в Токио. При этом российским спортсменам оставили возможность принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

По словам Закарина, для него очень важно поехать на Олимпиаду в Токио.

«Я бы хотел участвовать в Олимпиаде, под любым флагом», — подчеркнул он.

Спортсмен также отметил, что думает над получением гражданства Кипра.

«У меня действительно была такая идея. Это возможно, но уверенности нет. Нужно будет ещё подумать. В прошлый раз я пропустил Олимпиаду из-за политических игр», — заявил Закарин.

По словам велогонщика, решение о том, что он допущен к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро было принято за два дня до стартов, и он просто не успевал принять в них участие.