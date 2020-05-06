Солдатова разочаровалась в пальто за 260 тысяч рублей

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о разочаровании в пальто от Valentino, которое она купила за 260 тысяч рублей. Ее слова приводит Sports.ru.

По словам спортсменки, она надела вещь один раз, несмотря на то, что та выглядит стильно. «Как-то не прижилось», — заметила она. 21-летняя гимнастка добавила, что обычно носит более дешевое пальто, за 7-10 тысяч рублей.

Солдатова подчеркнула, что покупала пальто не на собственные деньги. «У меня была подарочная карта на определенную сумму», — объяснила она.

В феврале появилась информация о том, что спортсменка попыталась покончить с собой. Солдатова опровергла эти данные и заявила, что испытала «моральный ужас» из-за ситуации, которая возникла на фоне слухов. Позднее она призналась, что страдает булимией.

2 мая гимнастка попросила болельщиков не задавать ей вопросы о личной жизни. По ее словам, слишком много подписчиков спрашивают, есть ли у нее молодой человек.

В активе 21-летней россиянки четыре золотые медали чемпионата мира, а также три победы на первенстве Европы.