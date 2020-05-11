Солдатова рассказала об отношениях с Капризовым 

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова в интервью РИА Новости прокомментировала слухи о романе с победителем Олимпийских игр 2018 года российским хоккеистом Кириллом Капризовым.

"Блин! Кирилл — мой друг! Я знакома с ним с 2015 года. Но мы уже очень давно не общаемся и никогда не были в отношениях", — сообщила гимнастка.

Также после ОИ-2018 в ряде СМИ также было опубликовано предположение, что Капризов состоит в отношениях с российской фигуристкой, чемпионкой Олимпиады в Пхенчхане Алиной Загитовой. Сам хоккеист впоследствии это опровергал, заявив, что они просто знакомы, а средства массовой информации сами придумывают какие-то истории.