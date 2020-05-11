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Солдатова рассказала об отношениях с Капризовым 

Спорт РИА Новости и ещё 14 12 часов назад
Солдатова рассказала об отношениях с Капризовым
Фото: РИА Новости
Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова в интервью РИА Новости прокомментировала слухи о романе с победителем Олимпийских игр 2018 года российским хоккеистом Кириллом Капризовым.
"Блин! Кирилл — мой друг! Я знакома с ним с 2015 года. Но мы уже очень давно не общаемся и никогда не были в отношениях", — сообщила гимнастка.
Также после ОИ-2018 в ряде СМИ также было опубликовано предположение, что Капризов состоит в отношениях с российской фигуристкой, чемпионкой Олимпиады в Пхенчхане Алиной Загитовой. Сам хоккеист впоследствии это опровергал, заявив, что они просто знакомы, а средства массовой информации сами придумывают какие-то истории.
Видео дня. Европейские чемпионаты возвращаются к обычной жизни
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