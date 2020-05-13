Умер главный тренер сборной России по женской борьбе

Главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

В сообщении сказано, что в течение нескольких последних дней Алиомаров находился в больнице в Махачкале и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а сегодня умер.

«Коронавирус», — сообщил ТАСС президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

В беседе с пресс-службой федерации он упомянул, что Алиомаров был госпитализирован чуть больше недели назад. Несколько дней назад врачи оценивали состояние тренера как стабильное, он поправлялся.

Алиомаров, как сообщал «Рамблер», был уроженцем Дагестана, Заслуженным тренером России. В 2011-2015 годах он был главным тренером сборной Азербайджана по вольной борьбе, в 2015-2018 годах — вице-президентом Федерации спортивной борьбы Азербайджана.

В феврале 2019 года Алиомаров возглавил женскую сборную России по вольной борьбе. Под его руководством команда заняла второе место в общекомандном зачете на чемпионате мира 2019 года и первое на чемпионате Европы 2020-го.