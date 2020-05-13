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Мамиашвили сообщил, что Алиомаров умер от коронавируса 

RT на русском и ещё 52 13 часов назад
Названа причина смерти тренера женской сборной по борьбе
Фото: РИА Новости
Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что причиной смерти главного тренера женской сборной страны по борьбе Магомеда Алиомарова стала коронавирусная инфекция.
«К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомарович Алиомаров умер сегодня ночью в Дагестане. Да, это коронавирус», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.
По словам главы Федерации спортивной борьбы России, похороны Алиомарова пройдут в Дагестане. Как признался Мамиашвили, смерть специалиста стала огромной потерей для ФСБР. Он отметил, что у наставника было множество планов по развитию спорта в стране, а также назвал революционными его преобразования в команде.
Ранее сообщалось, что Алиомаров скончался в возрасте 67 лет.
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Летние виды спорта , Прочее , Михаил Мамиашвили , РИА Новости
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