Синхронистка рассказала о выступлении без купальника 

Российская синхронистка Алла Шишкина вспомнила в Instagram , как однажды ей пришлось выступать без купальника.

Шишкина рассказала, что в 10-летнем возрасте проходила просмотры у нескольких тренеров. На одном из них выяснилось, что мама забыла положить в рюкзак купальник, и ей пришлось выступать в трусах.

«20 лет назад как-то проще ко всему относились, как мне кажется. На меня даже никто косо не смотрел, ну в трусах и в трусах», — написала спортсменка.

Как сообщал «Рамблер», 30-летняя Алла Шишкина является двукратной олимпийской чемпионкой (2012 и 2016), 14-кратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы, обладательницей Кубка европейских чемпионов.