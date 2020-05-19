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Синхронистка рассказала о выступлении без купальника 

Вероника Полынина и ещё 5 11 часов назад
Синхронистка рассказала о выступлении без купальника
Фото: @allashishkina_rusallo4ka
Российская синхронистка Алла Шишкина вспомнила в Instagram, как однажды ей пришлось выступать без купальника.
Шишкина рассказала, что в 10-летнем возрасте проходила просмотры у нескольких тренеров. На одном из них выяснилось, что мама забыла положить в рюкзак купальник, и ей пришлось выступать в трусах.
«20 лет назад как-то проще ко всему относились, как мне кажется. На меня даже никто косо не смотрел, ну в трусах и в трусах», — написала спортсменка.
Как сообщал «Рамблер», 30-летняя Алла Шишкина является двукратной олимпийской чемпионкой (2012 и 2016), 14-кратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы, обладательницей Кубка европейских чемпионов.
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