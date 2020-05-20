Умер заслуженный тренер России по велоспорту

Российский тренер по велоспорту, доцент кафедры теории и методики велосипедного спорта Национального государственного университета им. Лесгафта Валентин Сотников скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Тренер скончался в среду утром, обстоятельства кончины не сообщаются. О месте и времени похорон Сотникова будет объявлено позднее.

"Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и воспитанникам Валентина Пантелеевича", — говорится в заявлении ФВСР.

Сотников был мастером спорта СССР и заслуженным тренером России. Среди его воспитанников были олимпийский чемпион 1976 года в командной гонке на шоссе Валерий Чаплыгин, чемпионка мира 1988 года в командной гонке на шоссе Алла Яковлева, бронзовый призер чемпионата мира на треке 2009 года малайзиец Мохд Ризал Тисин. В последние годы жизни он совмещал преподавательскую деятельность с работой на велотреке в качестве главного судьи соревнований и старшего наставника тренерского состава.