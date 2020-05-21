Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
×
Леганес Леганес
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
Сельта
Сельта
×
Леванте Леванте
24 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Мальорка Мальорка
Атлетико М
Атлетико М
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Эспаньол
Эспаньол
×
Сельта Сельта

В МОК допускают возможность отмены Олимпиады в Токио 

RT на русском и ещё 13 5 часов назад
В МОК допустили возможность отмены Олимпиады в Токио
Фото: globallookpress.com
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признался, что организация допускает возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио.
Об этом глава МОК заявил BBC. По словам Баха, в том случае, если Олимпийские игры в Токио не удастся провести в 2021 году, их придётся отменить.
«Откровенно говоря, я понимаю это, потому что вы не можете вечно нанимать три или пять тысяч человек в оргкомитет. Вы не можете каждый год менять весь спортивный календарь во всех основных федерациях по всему миру. У спортсменов не может быть неопределённости», — сказал глава МОК.
При этом он выразил мнение, что для успешного проведения соревнований в 2021 году может потребоваться принятие ряда мер, в том числе, в плане здравоохранения. По словам Баха, для некоторых из участников Игр может потребовать введение карантина.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило уверенность, что Спортивный арбитражный суд в Лозане (CAS) вынесет решение по иску к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) до старта Олимпийских игр в Токио.
Видео дня. Москвичка ежедневно пробегает в квартире 10 км
RT на русском: последние новости
Телеведущая Орзул рассказала о травле после скандальной истории с Дзюбой Телеведущая Орзул рассказала о травле после скандальной истории с Дзюбой Тайсон рассказал о единственной драке в тюрьме Тайсон рассказал о единственной драке в тюрьме Кассационный суд отменил апелляционный приговор Кокорину и Мамаеву Кассационный суд отменил апелляционный приговор Кокорину и Мамаеву
Комментарии
Летние виды спорта , Томас Бах , Всемирное антидопинговое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон не гарантирует: какие города примут Евро
Лондон не гарантирует: какие города примут Евро
Трусова отреагировала на оскорбления из-за ухода от Тутберидзе
Трусова отреагировала на оскорбления из-за ухода от Тутберидзе
МОК обратился с призывом к правительствам разных стран
МОК обратился с призывом к правительствам разных стран
«Дурдом»: Брынзак рассказал о жизни на Украине
«Дурдом»: Брынзак рассказал о жизни на Украине
Медведева объяснила уход из группы Тутберидзе
Медведева объяснила уход из группы Тутберидзе
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
Отца Хабиба подключили к аппарату ИВЛ
01:21
Отца Хабиба подключили к аппарату ИВЛ
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение