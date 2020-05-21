Валуев высказался о возможной отмене ОИ в 2021 году

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Олимпиада в японской столице была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

"Возможная отмена Олимпиады в 2021 году? Это все очень виртуально! Рано говорить об этих вещах! Считаю, такие вещи сейчас бесполезно обсуждать", — цитирует Валуева Sport24.