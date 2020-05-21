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Валуев высказался о возможной отмене Олимпиады в 2021 году 

Газета.Ru и ещё 1 3 часа назад
Валуев высказался о возможной отмене ОИ в 2021 году
Фото: РИА Новости
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев высказался о возможной отмене летних Олимпийских игр в Токио.
Олимпиада в японской столице была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
"Возможная отмена Олимпиады в 2021 году? Это все очень виртуально! Рано говорить об этих вещах! Считаю, такие вещи сейчас бесполезно обсуждать", — цитирует Валуева Sport24.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Игры в Токио могут быть отменены, если не удастся провести соревнования летом 2021 года.
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Летние виды спорта , Николай Валуев , Томас Бах , Госдума
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