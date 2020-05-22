МОК рассказал об особенностях Олимпиады в Токио

Глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио могут стать совершенно отличными от привычных нам Игр, а организаторам предстоит столкнуться с «реальными проблемами».

«У нас есть реальные проблемы, потому что у нас спортсмены из 206 разных стран. Очень немногие страны справились (с вирусом) так же хорошо, как Австралия. Мы не можем отложить Игры снова, и мы должны исходить из того, что вакцины не будет или, если будет, то ее не будет в достаточном количестве, чтобы обеспечить весь мир. К октябрю этого года, если появятся признаки того, что вирус сдерживается, но не уничтожен, мы начнем прорабатывать — и сейчас готовимся к этому — различные сценарии», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters слова Коутса.

«Помещаем ли мы на карантин Олимпийскую деревню? Все ли спортсмены, когда они туда попадают, уходят на карантин? Ограничиваем ли мы присутствие зрителей на объектах? Отделяем ли мы спортсменов от смешанной зоны, где находятся СМИ? У нас будет целый ряд сценариев, которые мы начнем рассматривать в этом году, исходя из того, что Игры все равно будут проводиться для спортсменов в следующем году. Но это могут быть Игры, совершенно отличные от того, к чему мы привыкли», –добавил он.

В марте Международный олимпийский комитет объявил о переносе олимпийских игр на 2021 год, они начнутся 23 июля. То же коснулось паралимпийских игр из-за распространения коронавирусной инфекции.