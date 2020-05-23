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РУСАДА готово к возобновлению тестирования спортсменов 

Спорт-Экспресс и ещё 2 6 часов назад
РУСАДА готово к возобновлению тестирования спортсменов
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил о готовности в возобновлению допинг-тестирования спортсменов. Процесс начнется уже в конце мая, если будут получены соответствующие разрешения со стороны Роспотребнадзора.
— К тестированию мы уже полностью готовы, — цитируют «Известия» Гануса. — Ждем только решения Роспотребнадзора по пропускам для наших сотрудников. Как только соответствующие разрешения будут получены, выйдем на работу по всей стране. Изначально планировали возобновить тестирование в третью декаду мая. Но, как видите, она уже наступила. Соответственно, теперь ориентируемся на конец мая.
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Летние виды спорта , Юрий Ганус , Роспотребнадзор , газета "Известия"
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