Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
4 0
Унион Унион
23 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Боруссия Д Боруссия Д
Боруссия М
Боруссия М
1 3
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
0 1
Вердер Вердер
24 мая

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
0 5
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
2 2
Фортуна Фортуна
26 мая

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
19:30
Бавария Бавария
Байер
Байер
21:30
Вольфсбург Вольфсбург
Вердер
Вердер
21:30
Боруссия М Боруссия М
27 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
19:30
Герта Герта
Унион
Унион
21:30
Майнц Майнц
Аугсбург
Аугсбург
21:30
Падерборн 07 Падерборн 07
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг

Гимнаст Далалоян рассказал об апрельском скандале с коронавирусом на базе в Новогорске 

ТАСС и ещё 21 1 час назад
Далалоян рассказал о скандале с коронавирусом
Фото: ТАСС
Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян в интервью ТАСС рассказал о скандале с коронавирусом в сборной России на базе "Новогорск", который произошел в апреле.
Сборная России по спортивной гимнастике проходила сбор на базе "Озеро Круглое". В конце марта спортсменов перевезли в "Новогорск", однако уже 1 апреля стало известно, что тесты на коронавирус у двоих членов команды дали положительный результат. Ими оказались гимнаст Сергей Найдин и главный тренер сборной Андрей Родионенко. Сборная покинула базу, позднее повторные тесты у Найдина и Родионенко не подтвердили диагноз.
"Изначально все было достаточно мягко, — сказал Далалоян. — Первые три дня мы ждали результаты теста на коронавирус, ходили тренироваться в легкоатлетический комплекс. В отеле, где мы жили, питались вместе с синхронистками, "художницами". Затем нашли два положительных теста у нас — непонятно вообще, откуда они взялись, но вообще еще же заболели люди из персонала базы".
"Имена не назвали, сказали только, что их увозят в больницу, — добавил собеседник агентства. — Тех, у кого не нашли ничего, попросили в шесть часов вечера собраться внизу с вещами, мы поужинали в своем отеле и переселились в корпус для зимних видов. Предполагалось, что нас закроют на две недели без тренировок, распределят на группы по пять человек, и вот этими пятерками мы должны были ходить питаться, гулять не дальше 50 метров от отеля. Нас переселили, но проходит буквально несколько часов — нас опять обзванивают доктора и говорят, что завтра нас всех отпускают по домам, и у нас просто будет 14-дневный карантин, так как мы контактировали с заболевшими".
"В итоге убедили директора базы [отпустить жителей Москвы и области в тот же день], собрали вещи и где-то в 11 вечера поехали домой, — подытожил он. — Перед этим сбором я отправил жену с детьми к родителям в Екатеринбург, потому что ей тяжело было бы здесь без меня. И это хорошо, потому что я на самом деле немного даже испугался".
В воскресенье сборная России по спортивной гимнастике вернулась на базу "Озеро Круглое". Спортсмены приступят к тренировкам после получения результатов тестирования на коронавирус.
Видео дня. БАТЭ в четвертый раз выиграл Кубок Беларуси
ТАСС: последние новости
Международный союз велосипедистов получил от WADA допинговые дела российских спортсменов Международный союз велосипедистов получил от WADA допинговые дела российских спортсменов Заслуженный тренер России по велоспорту Сотников умер в возрасте 79 лет Заслуженный тренер России по велоспорту Сотников умер в возрасте 79 лет Бах: Олимпиаду в Токио придется отменить, если она не пройдет летом 2021 года Бах: Олимпиаду в Токио придется отменить, если она не пройдет летом 2021 года
Комментарии
Летние виды спорта , Андрей Родионенко , Артур Далалоян , Сергей Найдин , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В этой ситуации нужны яйца»: обгон Хюлькенберга
«В этой ситуации нужны яйца»: обгон Хюлькенберга
«Всегда хотела большую грудь»
«Всегда хотела большую грудь»
Тутберидзе вернется в Россию из США
Тутберидзе вернется в Россию из США
Лондон не гарантирует: какие города примут Евро
Лондон не гарантирует: какие города примут Евро
Избиение Беседина попало на видео
Избиение Беседина попало на видео
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение