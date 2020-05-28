Соревнования по тяжелой атлетике в РФ перенесены

Все новости на карте

Все июньские соревнования, проводимые Федерацией тяжелой атлетики России (ФТАР), перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что молодежное первенство России, запланированное на июль, также перенесено. О новых сроках проведения соревнований будет сообщено позднее.