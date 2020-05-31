Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
26 мая

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
0 1
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
0 0
Боруссия М Боруссия М
Байер
Байер
1 4
Вольфсбург Вольфсбург
27 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 2
Герта Герта
Унион
Унион
1 1
Майнц Майнц
Аугсбург
Аугсбург
0 0
Падерборн 07 Падерборн 07
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
0 1
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Майнц
Майнц
0 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Шальке-04
Шальке-04
0 1
Вердер Вердер
Герта
Герта
2 0
Аугсбург Аугсбург
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 1
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
1 6
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
5 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Боруссия М Боруссия М
6 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Фортуна
Фортуна
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
16:30
Майнц Майнц
7 июня

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Вердер
Вердер
14:30
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
16:30
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
19:00
Кёльн Кёльн

Кем были первые участники Олимпийских игр от России 

RT на русском 16 часов назад
Кем были первые участники Олимпийских игр от России
Фото: © Wikimedia Commons
31 мая 1900 года состоялся дебют российских спортсменов на Олимпийских играх. В этот день на соревнованиях по конному спорту в Париже выступил Эли де Поляков. Двумя днями позже в гонках на почтовых экипажах вместе с ним принял участие князь Владимир Орлов. В конце июня два российских фехтовальщика, Юлиан Мишо и Пётр Заковорот, предприняли попытку выиграть медали в турнире саблистов-профессионалов. Кем были первые российские олимпийцы — в материале RT.
Эли де Поляков
Дебют российских спортсменов на Олимпийских играх состоялся в 1900 году в Париже. Первыми получили шанс отличиться и завоевать медали представители конного спорта. Согласно официальному отчёту о соревнованиях, в заявку вошли два представителя империи — князь Владимир Орлов и Эли де Поляков.
К сожалению, о состязаниях 120-летней давности на Олимпиаде сохранилось совсем мало сведений. Достоверно известны лишь имена победителей и призёров в пяти дисциплинах. Результаты россиян до наших дней не дошли (а те, что имеются не вызывают доверия) и точно известно только то, что в первых тройках их не оказалось.
Согласно наиболее распространённой версии, непосредственный дебют россиян состоялся 31 мая. В этот день де Поляков выступил в состязаниях, носившие название «верховая езда с седлом». Конкурсантам необходимо было показать различные виды походок лошадей и преодолеть два небольших препятствия. Какое место среди всех участников занял российский представитель, точно неизвестно.
Спустя два дня, 2 июня, состоялся розыгрыш наград в ещё одной необычной для наших дней дисциплине — гонке на почтовых экипажах. Участникам необходимо было управлять повозкой с четырьмя лошадьми. В этом состязании приняли участие оба российских конника, но их итоговые результаты также остаются неизвестными. Загадку представляет и биография де Полякова — кроме имени, фамилии и самого факта участия в Олимпиаде для спортивной истории России не осталось ничего.
Стоит отметить, что, согласно ряду источников, соревнования по обеим дисциплинам проходили в рамках Олимпиады, но не считались олимпийскими дисциплинами.
Владимир Орлов
О другом российском участнике Игр в Париже сохранилось гораздо больше информации. Князь Владимир Орлов был сыном генерала и дипломата Николая Орлова. По примеру отца, он тоже построил военную карьеру и в 1906 году возглавил военно-походную канцелярию Николая II. Орлов был приближен к императору и входил в его свиту. Известно, что офицер был личным шофёром царя и иногда возил его на своём автомобиле.
Карьера Орлова шла в гору, пока в 1915 году он не был удалён со двора из-за неприязненного отношения к Григорию Распутину. Тогда он был переведён на службу на Кавказе, а в 1917 году отправлен на пенсию. После революции Орлов перебрался во Францию, где скончался в 1927 году.
Связи Орлова со спортом не ограничивались скромным, но зато историческим участием в Олимпийских играх. Через свою первую жену Ольгу он породнился с семейством Белосельских-Белозерских. Один из его шуринов, Сергей, активно развивал спорт в Российской империи и представлял страну в МОК на протяжении восьми лет. Его брат Эспер служил во флоте и на Олимпиаде-1912 стал бронзовым призёром в парусном спорте.
Юлиан Мишо
Среди участников Олимпийских игр в Париже от Российской империи были ещё два фехтовальщика. Юлиан Мишо и его ученик Пётр Заковорот принимали участие в турнире по сабле среди инструкторов (или маэстро, как их было принято называть), прошедшем с 23 по 27 июня. Это была одна из немногих дисциплин, в которых могли участвовать профессионалы. К остальным состязаниям Международный олимпийский комитет допускал только любителей.
Мишо и Заковорот выступили успешнее конников. Они пробились в финальную восьмёрку, которая во встречах между собой определяла победителя и призёров. В полуфинале они заняли второе и третье места и могли рассчитывать на медали, но в итоге Мишо стал пятым, а Заковорот — седьмым. За своё выступление они заработали 400 и 200 франков соответственно.
Юлиан Мишо происходил из семьи бельгийцев, перебравшихся в Польшу. Он был единственным сыном поэта и журналиста Александера Мишо. Мишо-младший занимался фехтованием на сабле под руководством учителей из Италии и Франции. В 1890-х он получил должность преподавателя в Варшавском военном фехтовально-гимнастическом зале, где обучал искусству обращения с саблей Заковорота.
Подробностей жизни Мишо после Олимпийских игр осталось немного. Известно, что в 1910 году он вместе со своим учеником вернулся в Париж на крупные соревнования. В этот раз Заковорот стал третьим, а его преподаватель — пятым. Мишо скончался в Варшаве в 1925 году и был похоронен на кладбище «Старые Повонзки».
Пётр Заковорот
Пётр Заковорот родился в крестьянской семье Харьковской губернии. В молодости он был призван в Гродненский гусарский полк лейб-гвардии, расквартированный в Варшаве. Там он стал заниматься фехтованием под руководством Мишо и так преуспел в сабле, что даже получил должность помощника своего учителя. В 1897 году Заковорот продолжил обучение в военно-спортивной академии Будапешта, где спустя два года выиграл престижный международный турнир.
В 1910-м, уже после поездки на Олимпиаду в Париже, Заковорот стал преподавать в Главной гимнастическо-фехтовальной школе и Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. После прихода советской власти он продолжил заниматься любимым делом, но уже в Харькове, куда перебрался в 1920 году. Там он возглавил кафедру фехтования местного института физкультуры. Скончался один из первых российских олимпийцев в 1951 году.
Заковорот воспитал несколько известных в СССР фехтовальщиков и тренеров. Двое из них, Иван Манаенко и Вадим Андриевский, в будущем входили в состав советской сборной и приводили её к победам на самых престижных турнирах. Посвятил себя фехтованию и внук Заковорота Клавдий Ядловский, ставший заслуженным тренером СССР и воспитавший олимпийскую чемпионку Светлану Чиркову.
Видео дня. Роналду соскучился по футболу и вернулся к тренировкам
RT на русском: последние новости
Гимнаст Далалоян продемонстрировал свою футбольную технику Гимнаст Далалоян продемонстрировал свою футбольную технику UCI получил от WADA допинговые дела российских велогонщиков UCI получил от WADA допинговые дела российских велогонщиков Старт чемпионата России по регби перенесен на 19 июня Старт чемпионата России по регби перенесен на 19 июня
Комментарии
Летние виды спорта , Владимир Орлов , Иван Манаенко , Николай Орлов , Григорий Распутин , Николай II
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Из-за Плющенко я попала в больницу»
«Из-за Плющенко я попала в больницу»
Состояние Погребняка ухудшилось
Состояние Погребняка ухудшилось
Суд объяснил отмену приговора Кокорину и Мамаеву
Суд объяснил отмену приговора Кокорину и Мамаеву
Бывший напарник Шумахера рассказал о его состоянии
Бывший напарник Шумахера рассказал о его состоянии
Вратари НХЛ объяснили феномен броска Овечкина
Вратари НХЛ объяснили феномен броска Овечкина
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
00:09
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
Фигурное катание
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение