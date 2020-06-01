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Скончался вице-президент Объединенного мира борьбы 

News.ru и ещё 10 10 часов назад
Скончался вице-президент Объединенного мира борьбы
Фото: News.ru
Федерация спортивной борьбы России сообщила о гибели вице-президента Объединенного мира борьбы (UWW) болгарина Цено Ценова. Он скончался на 81-м году жизни.
Цено Ценов с 1978 года входил в число членов бюро европейского совета Международной федерации борьбы, а с 1995 года был главой европейского комитета. В 2002 году стал членом бюро Международной федерации борьбы. В Федерации борьбы Болгарии Цено Ценов на протяжении долгого времени был генеральным секретарем, вице-президентом и президентом организации, — цитирует сообщение РИА Новости.
Свои соболезнования родным и близким Ценова выразили тренеры и спортсмены сборных команд по вольной, женской и греко-римской борьбе.
Ранее NEWS.ru писал, что от коронавируса умер российский тренер по современному пятиборью Валерий Ильин. Ему было 72 года.
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