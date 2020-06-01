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Итальянский пловец Ломбини погиб в авиакатастрофе 

News.ru 17 часов назад
Итальянский пловец Ломбини погиб в авиакатастрофе
Фото: instagram.com/fabio_lombin
Итальянский пловец Фабио Ломбини погиб на 23-м году жизни в результате крушения сверхлегкого самолета.
Также в авиакатастрофе погиб 23-летний пловец Джиоле Россетти, который управлял самолетом. Транспортное средство упало и загорелось после взлета. Причины происшествия на данный момент выясняются, сообщает пресс-служба Федерации плавания Италии.
Ломбини в 2017 году выступал на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде и Универсиаде.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий французского футбольного клуба «Осер» Фабрис Леполь погиб в результате ДТП на 44-м году жизни. Авария произошла в ночь с четверга на пятницу, писал NEWS.ru.
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