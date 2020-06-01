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Чемпион мира по пауэрлифтингу найден мертвым в Подмосковье 

Газета.Ru и ещё 8 11 часов назад
Чемпион мира по пауэрлифтингу найден мертвым под Москвой
Фото: allpowerlifting.com
Трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер был найден мертвым в своем доме в Подмосковье, сообщает "Московский комсомолец".
По информации издания, смерть наступила 31 мая. Утром того дня Трайбер отправил супруге и старшему сыну сообщения, в которых попросил прощения.
Тело 55-летнего спортсмена обнаружил сын, который ранее пытался дозвониться до отца. Сотрудники полиции нашли у скончавшегося незарегистрированный обрез охотничьего ружья.
Ранее сообщалось, что японская девушка-рестлер Хана Кимура скончалась в возрасте 22 лет.
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Летние виды спорта , Московский комсомолец
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