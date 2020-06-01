Чемпион мира по пауэрлифтингу найден мертвым под Москвой

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Трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер был найден мертвым в своем доме в Подмосковье, сообщает "Московский комсомолец".

По информации издания, смерть наступила 31 мая. Утром того дня Трайбер отправил супруге и старшему сыну сообщения, в которых попросил прощения.

Тело 55-летнего спортсмена обнаружил сын, который ранее пытался дозвониться до отца. Сотрудники полиции нашли у скончавшегося незарегистрированный обрез охотничьего ружья.

Ранее сообщалось, что японская девушка-рестлер Хана Кимура скончалась в возрасте 22 лет.