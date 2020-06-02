Винер-Усманова предсказала отмену ЧЕ-2020

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова считает, что из-за пандемии коронавируса шансы на проведение в 2020 году чемпионата Европы по художественной гимнастике близки к нулю. Об этом Винер-Усманова сообщила в интервью ТАСС.

"Думаю, что из-за коронавируса до 2021 года никаких международных стартов не будет. И чемпионат Европы по художественной гимнастике, который хочет хотя бы осенью провести Киев, на 99,9% не состоится", — сказала Винер-Усманова.

Чемпионат Европы должен был состояться с 21 по 24 мая в Киеве, однако из-за пандемии этот турнир был отложен на более поздний срок. В настоящее время Европейский гимнастический союз рассматривает возможность проведения этого старта осенью также в столице Украины.