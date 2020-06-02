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Борец и депутат Рады Беленюк: по уровню расизма Украина даст прикурить США 

RT на русском и ещё 6 2 июня 2020
«По уровню расизма Украина даст прикурить США»
Фото: Kadir Caliskan, via www.imago-im/www.imago-images.de globallookpress.com
Серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года по греко-римской борьбе, а ныне депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк, комментирую ситуацию с массовыми протестами в связи с гибелью Джорджа Флойда из-за действий полицеского, сравнил масштабы проблем с расовой дискриминацией в Украине и США.
«Когда меня спрашивают, сталкиваюсь ли я в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю, что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов», — написал Беленюк в своём Instagram.
Он отметил, что те проявления расизма с которыми он сталкивался, несопоставимы с тем, что сейчас, в XXI веке можно увидеть в США — стране с, казалось бы, развитой демократией.
«Не буду здесь призывать всех быть добрее и тому подобное, просто констатирую факт: по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его намного меньше! Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране, при её недостатках и достоинствах! А расизм — расизм идёт вон, сегодня я — Джордж Флойд», — добавил спортсмен.
25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате того, что офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовин, проводя задержание, прижал ему коленом шею, пока тот лежал на дороге лицом вниз. Данный инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в США, спровоцировав акции протеста и беспорядки по всей стране.
Ранее сообщалось, что Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда.
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Комментарии 3
Летние виды спорта , Жан Беленюк , Верховная Рада
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