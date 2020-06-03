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Чемпион мира умер из-за коронавируса в Москве 

Вероника Полынина и ещё 1 4 часа назад
Чемпион мира умер из-за коронавируса в Москве
Фото: Пресс-служба Федерации Корэш России
Один из самых титулованных борцов корэш последних лет, чемпион мира, 8-кратный чемпион России Ильяс Галимов скончался после заражения коронавирусом.
Как сообщается на сайте Федерации корэш России, причиной смерти спортсмена стала двусторонняя пневмония. За несколько дней до своей смерти Галимов сообщил, что заразился коронавирусом.
Ильяс Галимов родился 2 ноября 1976 года в Лениногорске. За многолетнюю карьеру Галимов стал многократным чемпионом Татарстана, 8 раз одержал победу на Чемпионате России, завоевал 9 победных титулов старшейших соревнований по корэш — турнира им. Мусы Джалиля. В 2017 году был назван лучшим спортсменом республики Татарстан.
Ранее «Рамблер» сообщал, что муж актрисы Натальи Вавиловой, известной по роли Александры из советского фильма «Москва слезам не верит», режиссер Самвел Гаспаров скончался от осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекцией.
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