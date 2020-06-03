Чемпион мира умер из-за коронавируса в Москве 

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Один из самых титулованных борцов корэш последних лет, чемпион мира, 8-кратный чемпион России Ильяс Галимов скончался после заражения коронавирусом.

Как сообщается на сайте Федерации корэш России, причиной смерти спортсмена стала двусторонняя пневмония. За несколько дней до своей смерти Галимов сообщил, что заразился коронавирусом.

Ильяс Галимов родился 2 ноября 1976 года в Лениногорске. За многолетнюю карьеру Галимов стал многократным чемпионом Татарстана, 8 раз одержал победу на Чемпионате России, завоевал 9 победных титулов старшейших соревнований по корэш — турнира им. Мусы Джалиля . В 2017 году был назван лучшим спортсменом республики Татарстан.