Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
0 1
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
1 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
0 1
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
0 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 1
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
1 6
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
0 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
5 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Боруссия М Боруссия М
6 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Фортуна
Фортуна
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Байер
Байер
16:30
Бавария Бавария
7 июня

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Вердер
Вердер
14:30
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
16:30
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
19:00
Кёльн Кёльн

Олимпиада в Токио может состояться в упрощённом варианте 

RT на русском и ещё 18 3 часа назад
Стали известны планы Японии по проведению Олимпиады
Фото: Reuters
Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что рассматривается вариант «оптимизации» проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио, которые были перенесены с 2020 на 2021 год.
«Нам нужно двигаться вперёд, что-то рационализируя, что-то упрощая. Государство и оргкомитет продумают, как это сделать», — цитирует Коикэ NHK.
Она отметила, что на совещании МОК и оргкомитета соревнований была достигнута договорённость о рассмотрении возможности оптимизации и рационализации уровня сервиса Игр.
Олимпийские игры были перенесены из-за пандемии коронавируса.
Ранее японский эпидемиолог предсказал окончательную отмену Олимпиады в Токио.
Видео дня. Девятилетний японский футболист «чеканит» мяч вслепую
RT на русском: последние новости
Борец и депутат Рады Беленюк: по уровню расизма Украина даст прикурить США Борец и депутат Рады Беленюк: по уровню расизма Украина даст прикурить США Винер-Усманова считает, что художественная гимнастика в 2020 году может остаться без соревнований Винер-Усманова считает, что художественная гимнастика в 2020 году может остаться без соревнований Гимнаст Далалоян продемонстрировал свою футбольную технику Гимнаст Далалоян продемонстрировал свою футбольную технику
Летние виды спорта , Прочее
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«От слова презерватив?»: Роднина опозорилась
«От слова презерватив?»: Роднина опозорилась
«Свали с поста, пока живой»: Валуев ответил на оскорбления
«Свали с поста, пока живой»: Валуев ответил на оскорбления
Овечкин обратился к жителям США
Овечкин обратился к жителям США
Чернокожий чемпион UFC заявил о «страхе белых»
Чернокожий чемпион UFC заявил о «страхе белых»
Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
00:09
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
Фигурное катание
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
00:11
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Футбол
«Разграблено и разрушено»: фигурист о бунтах в США
01:17
«Разграблено и разрушено»: фигурист о бунтах в США
Фигурное катание Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение