Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
1 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
0 1
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
0 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 1
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
1 6
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
0 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
5 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Боруссия М Боруссия М
6 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
16:30
Майнц Майнц
Байер
Байер
16:30
Бавария Бавария
7 июня

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Вердер
Вердер
14:30
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
16:30
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
19:00
Кёльн Кёльн
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Герта
Герта
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
16:30
Унион Унион

Матыцин: создание онлайн-платформы при Минспорте способствует финансированию соревнований 

ТАСС и ещё 1 11 часов назад
Матыцин: создание онлайн-платформы при Минспорте способствует финансированию соревнований
Фото: РИА Новости
В настоящее время все всероссийские спортивные соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса
Создание онлайн-платформы "Бюро спортивных инвестиций" под эгидой Минспорта РФ является одним из механизмов привлечения внебюджетного финансирования спортивных событий и федераций. Об этом рассказал министр спорта Олег Матыцин во время заседания коллегии ведомства.
Разработчиком онлайн-платформы "Бюро спортивных инвестиций" является фонд "Росконгресс". В настоящее время все всероссийские спортивные соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса.
"Современные условия ставят перед нами задачи по формированию действенных рыночных механизмов привлечения внебюджетного финансирования спортивных событий, федераций, клубов и спортивной отрасли в целом. Одним из механизмов эффективного решения данной задачи может стать создание "Бюро спортивных инвестиций" — единой коммуникационной платформы для различных спортивных организаций, национальных федераций, маркетинговых агентств, телекомпаний, медиа и бизнес-структур, ведущих партнерскую и спонсорскую деятельность. Реализация данной концепции осуществляется под эгидой Минспорта", — сказал Матыцин.
По словам заместителя директора фонда "Росконгресс" Георгия Брюсова, одним из планируемых целевых показателей Стратегии по развитию физической культуры и спорта до 2030 года является объем привлеченных в отрасль инвестиций. "Реализация "Бюро спортивных инвестиций" позволит сформировать современный рынок спортивных прав и рекламных возможностей, сделать рыночными и транспарентными взаимоотношения спорта, медиа и бизнеса, реализовать растущий коммерческий потенциал отрасли, а также снизить долю бюджетных затрат при организации и проведении значимых спортивных и зрелищных событий", — отметил Брюсов.
Видео дня. Мэтр хоккея: как Тихонов разогнал «Красную машину» до предела
ТАСС: последние новости
Умер кавалер Олимпийского ордена МОК Юрий Копылов Умер кавалер Олимпийского ордена МОК Юрий Копылов Организаторы Олимпиады в Токио рассматривают вариант ее упрощенного проведения Организаторы Олимпиады в Токио рассматривают вариант ее упрощенного проведения В Подмосковье нашли тело чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Трайбера В Подмосковье нашли тело чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Трайбера
Комментарии
Летние виды спорта , Олег Матыцин , Минспорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семин обратился к болельщикам «Локомотива»
Семин обратился к болельщикам «Локомотива»
Панарин ответил «негодяям и подхалимам»
Панарин ответил «негодяям и подхалимам»
«Зенит» намерен продлить контракт с Жирковым
«Зенит» намерен продлить контракт с Жирковым
Гарет Бэйл застраховал свою левую ногу
Гарет Бэйл застраховал свою левую ногу
«Не дай ему Бог попасть туда, откуда я выбрался»
«Не дай ему Бог попасть туда, откуда я выбрался»
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
00:09
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
Фигурное катание
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
00:11
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Футбол
«Разграблено и разрушено»: фигурист о бунтах в США
01:17
«Разграблено и разрушено»: фигурист о бунтах в США
Фигурное катание Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение