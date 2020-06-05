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Гонщица бросила спорт и стала порноактрисой 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Австралийская гонщица Рени Грейси бросила спорт ради карьеры порноактрисы. Об этом сообщает The Sun.
25-летняя гонщица заявила, что зарабатывала очень мало, участвуя в гонках, а новая работа приносит ей хороший доход.
«Я не могла и мечтать о таких деньгах. Меня устраивает то, чем я теперь занимаюсь», — добавила Грейси.
Она рассказала, что семья поддерживает ее начинание.
Австралийка также призналась, что смена рода деятельности позволит ей приобрести недвижимость и погасить долги.
«Посмотрите на то, чего я достигла. Это настоящий успех», — подытожила она.
Грейси стала первой женщиной-пилотом, участвовавшей в серии туринговых гонок Supercars. В 2017-м после ряда неудачных результатов и трудностей с поиском финансирования австралийка была заменена другим пилотом.
В ноябре 2019-го призерка чемпионата мира по спортивной гимнастике Верона ван де Лер рассказала о том, как бросила спорт и стала порноактрисой. К этому решению ее привели конфликты в семье и неудачи в спорте.
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Летние виды спорта , Видео
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