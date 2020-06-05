Гонщица бросила спорт и стала порноактрисой 

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Австралийская гонщица Рени Грейси бросила спорт ради карьеры порноактрисы. Об этом сообщает The Sun.

25-летняя гонщица заявила, что зарабатывала очень мало, участвуя в гонках, а новая работа приносит ей хороший доход.

«Я не могла и мечтать о таких деньгах. Меня устраивает то, чем я теперь занимаюсь», — добавила Грейси.

Она рассказала, что семья поддерживает ее начинание.

Австралийка также призналась, что смена рода деятельности позволит ей приобрести недвижимость и погасить долги.

«Посмотрите на то, чего я достигла. Это настоящий успех», — подытожила она.

Грейси стала первой женщиной-пилотом, участвовавшей в серии туринговых гонок Supercars. В 2017-м после ряда неудачных результатов и трудностей с поиском финансирования австралийка была заменена другим пилотом.

В ноябре 2019-го призерка чемпионата мира по спортивной гимнастике Верона ван де Лер рассказала о том, как бросила спорт и стала порноактрисой. К этому решению ее привели конфликты в семье и неудачи в спорте.