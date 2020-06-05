Умер Юрий Копылов

Кавалер серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета (МОК) Юрий Копылов скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Копылов на протяжении многих лет после распада СССР работал начальником управления по связям с территориальными и ведомственными организациями Олимпийского комитета России, затем занимал должность заместителя руководителя управления по региональному сотрудничеству ОКР и входил в состав комиссии по наградам ОКР. По инициативе Копылова были созданы олимпийские советы в различных регионах страны.

С 1998 года Копылов занимал должность президента Федерации бейсбола и софтбола России, а с 2002 по 2007 год был первым президентом Федерации бейсбола России, после чего занимал должность почетного президента организации.

Помимо серебряного Олимпийского ордена МОК имел почетные знаки "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" и "За заслуги в развитии олимпийского движения в России", а также медали "Ветерана труда", "За трудовое отличие", "В память 850-летия Москвы", "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина".