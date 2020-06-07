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Легендарный американский гимнаст Томас умер от последствий инсульта 

RT на русском и ещё 5 6 часов назад
Умер Курт Томас
Фото: Getty Images
Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Курт Томас скончался на 65-м году жизни.
Как сообщает AP, смерть наступила от последствий инсульта.
«Я потеряла свою вселенную, своего лучшего друга и свою вторую половинку на протяжении 24 лет. Курт прожил свою жизнь без остатка, и я всегда буду гордиться тем, что была его женой», — заявила супруга покойного Бекки Томас.
В честь американца названы два гимнастических упражнения — «круги Томаса» (акробатическое упражнение на коне) и «сальто Томаса» ((полуторное сгруппированное сальто назад, переходящее в полуторный кувырок с переворотом).
Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио может состояться в упрощённом варианте.
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Летние виды спорта , Курт Томас
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