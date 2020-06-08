Пьяный водитель сбил параспортсмена под Тюменью 

В поселке Боровский под Тюменью произошло ДТП — пьяный водитель сбил местного параспортсмена, чемпиона по зимнему плаванию Владимира Туровского и его собаку.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального управления ГИБДД. По её данным, автомобиль «Лада» совершил наезд на 66-летнего мужчину, находившегося в инвалидной коляске.

По предварительным данным, он находился на проезжей части вне пешеходного перехода, неподалеку от него. Получил в ДТП различные ушибы и другие повреждения. Его собака погибла, — рассказали в пресс-службе.

При этом 29-летний водитель находился в состоянии опьянения. Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу №2 в Тюмени. Его состояние оценивается как средней тяжести, он находится в сознании.