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Пьяный водитель сбил параспортсмена под Тюменью 

News.ru и ещё 2 10 часов назад
Пьяный водитель сбил параспортсмена под Тюменью
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В поселке Боровский под Тюменью произошло ДТП — пьяный водитель сбил местного параспортсмена, чемпиона по зимнему плаванию Владимира Туровского и его собаку.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального управления ГИБДД. По её данным, автомобиль «Лада» совершил наезд на 66-летнего мужчину, находившегося в инвалидной коляске.
По предварительным данным, он находился на проезжей части вне пешеходного перехода, неподалеку от него. Получил в ДТП различные ушибы и другие повреждения. Его собака погибла, — рассказали в пресс-службе.
При этом 29-летний водитель находился в состоянии опьянения. Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу №2 в Тюмени. Его состояние оценивается как средней тяжести, он находится в сознании.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Северной столице произошло ДТП с Ferrari и такси, в котором один человек погиб и двое пострадали. Момент столкновения попал на камеры.
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Летние виды спорта , Ferrari
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