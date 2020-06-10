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Российская гимнастка выложила фото в бикини и вызвала споры среди фанатов 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Российская гимнастка в бикини взбудоражила Сеть
Фото: Instagram
Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала фото в бикини и вызвала споры среди своих подписчиков. Снимки доступны в Instagram спортсменки.
На двух фото Севастьянова позирует на фоне бассейна. Гимнастка предложила подписчикам проголосовать, какой из снимков нравится им больше. Мнения фанатов спортсменки разделились. Часть из них признала, что спортсменка хорошо выглядит на обеих фотографиях.
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1 or 2?))🏖🌸

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Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года в групповом многоборье. Также на ее счету две победы на чемпионате Европы.
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