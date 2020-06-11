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В российских школах планируют ввести урок регби 

ТАСС и ещё 10 6 часов назад
В российских школах появится необычный урок
Фото: ТАСС
Урок регби в рамках занятий по физической культуре планируется ввести в российских школах. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.
"Во многих регионах уже сейчас есть урок регби, в сотнях школ нам удалось включить регби в "третий урок" физкультуры. Сейчас ведем переговоры с Министерством просвещения РФ, чтобы в официальную программу подготовки по физической культуре на всех уровнях, в том числе в университетах и школах, вошло регби. Мы добьемся этого", — сказал Артемьев.
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Летние виды спорта , Игорь Артемьев , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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