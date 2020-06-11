Махов может быть дисквалифицирован на два года

Трёхкратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр борец Билял Махов рассказал о том, какие санкции ему грозят на нарушение антидопинговых правил.

Спортсмен подчеркнул, что в тот момент, когда он сдавал допинг-пробу, он проходил лечение и ему кололи различные гормональные препараты, о которых он забыл сообщить заранее.

Я собираю полный пакет документов, что я делал, как лечил. В любом случае взыскания будут, статья подразумевает как минимум двухлетнюю дисквалификацию, — цитирует Махова ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Махов сдал положительную допинг-пробу на гормон роста и может получить до четырёх лет дисквалификации. Проба была взята в январе 2020 на международном турнире в Риме, где российский борец занял второе место. Махов вернулся в большой спорт в конце 2019 года после двухлетнего перерыва и ставил задачу принять участие в третьих Олимпийских играх.