Тренер сборной Белоруссии по каратэ умер в 56 лет 

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Тренер сборной Белоруссии по каратэ (WKF) Анатолий Курьянович скончался на 57-м году жизни.

Отмечается, что смерть наступила внезапно, сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

Курьянович был многократным чемпионом СССР, а также чемпионом Европы 1993 года по каратэ Окинава Годзю-рю. После окончания спортивной карьеры стал тренером, его воспитанники стабильно показывали высокие результаты на международных турнирах.